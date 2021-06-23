الغش في امتحانات البكالوريا : الحكم بالحبس النافذ في حق 28 شخصا

كشفت وزارة العدل، هذا الأربعاء في بيان له ، عن متابعة 62 شخصا لارتكابهم أفعالا تتعلق بالغش في امتحانات شهادة البكالوريا صدرت في حق 28 منهم أحكام قضائية بالحبس النافذ ما بين 6 أشهر و 3 سنوات.

وأفادت وزارة العدل بأن "مجهودات السلطات العامة لمحاربة الغش في امتحانات شهادة البكالوريا أسفرت،اليوم عن متابعة 62 شخصا أودع 26 منهم الحبس، كما وضع سبعة تحت الرقابة القضائية".

وقد "صدرت أحكام قضائية بالحبس لمدة تتراوح بين 06 أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة وصلت إلى 500 ألف دينار في حق 28 منهم".

كما أشارت الوزارة إلى أن معاينة أعمال الغش المذكورة قد تمت في اختصاص ''مجالس قضاء الأغواط، المسيلة، قالمة، الجلفة، سطيف، ميلة، تبسة، غرداية، تيبازة، تسمسيلت، البليدة، البويرة، الشلف، معسكر ومستغانم''.

وتتمثل الوقائع موضوع المتابعة --مثلما أوضحه المصدر ذاته-- في "جنحة 'نشر مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد''.