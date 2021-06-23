تشريعيات 12 جوان : المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية

أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم الأربعاء عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 يونيو 2021، وهذا بعد دراسة الطعون المقدمة اليه من طرف أحزاب وقوائم حرة شاركت في هذا الاقتراع.

وبلغت حسب رئيس المجلس الدستوري ، نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي 23 بالمائة، حسب النتائج النهائية التي أعلن عنها مساء .مع العلم أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية كانت قد بلغت 03ر23 بالمائة، حسب النتائج المؤقتة التي كشف عنها الأسبوع الفارط رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

﻿﻿ وحسب ذات المصدر، فقد بلغ عدد الناخبين 5628401 وعدد الاصوات المعبر عنها بـــ 4610723 فيما قدرت نسبة المشاركة في الاقتراع بـــ23 بالمائة في الوقت الذي تم فيه الغاء 1111678 ورقة انتخاب.

وكرس المجلس الدستوري في هذا السياق فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا يليه الأحرار في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا ثم حركة مجتمع السلم بـــ65 مقعدا و التجمع الوطني الديمقراطي بـــ 58 مقعدا.

توزيع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي تحصلت عليها الأحزاب السياسية والقوائم الحرة

وفيما يلي توزيع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي تحصلت عليها الأحزاب السياسية والقوائم الحرة حسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو التي أعلن عنها مساء اليوم الاربعاء رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش الخاصة بالاحزاب السياسية والأحرار وعدد المقاعد لكل منها .

- حزب جبهة التحرير الوطني 98

- القوائم المستقلة 84

- حركة مجتمع السلم 65

- التجمع الوطني الديمقراطي 58

- جبهة المستقبل 48

- حركة البناء الوطني 39

- حزب صوت الشعب 03

- جبهة العدالة والتنمية 02

- حزب الحرية والعدالة 02

- حزب الفجر الجديد 02

- جبهة الحكم الراشد 02

- جبهة الجزائر الجديدة 01

- حزب الكرامة 01

- الجبهة الوطنية الجزائرية 01

- حزب جيل جديد 01.﻿

وتنص المادة 211 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري حاليا) تضبط النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويمكن عند الحاجة تمديد هذا الآجال الى 48 ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية.

وكان رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أعلن الخميس الماضي بأن المجلس تلقى أزيد من 400 طعن تقدم بها مترشحون للانتخابات التشريعية الاخيرة.