باتنة: 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية في حق شخص نشر و سرب أسئلة مادة الرياضيات

أدانت محكمة نقاوس التابعة لمجلس قضاء باتنة شخصا قام بنشر وتسريب أسئلة مادة الرياضيات ليوم 21 يونيو الجاري لامتحان البكالوريا (دورة يونيو 2021) ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب200 ألف دج، حسب ما ورد اليوم الأربعاء في بيان صادر عن نيابة هذه المحكمة.

وجاءت العملية بناء على إخطار الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها بخصوص تأمين امتحانات شهادة البكالوريا (دورة يونيو 2021)، حيث باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقاوس تحرياتها تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بتاريخ 22 يونيو الجاري ليتم توقيف المشتبه به (ص .إ) الذي قام بتسريب أسئلة مادة الرياضيات ليوم 21 يونيو الجاري، وفقا لما ذكره البيان.

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس واستجوابه حول الوقائع المنسوبة إليه ليحال على محكمة الجنح بنقاوس بموجب إجراءات المثول الفوري بـ"جنحة القيام قبل وأثناء الامتحانات بنشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي بواسطة وسيلة اتصال عن بعد" وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 من القانون رقم 20/06 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

وبعد انعقاد جلسة المثول الفوري و استجواب المشتبه به، تم إدانته عن الجرم المنسوب إليه و عقابا له بالحكم عليه بـ18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج و مصادرة الوسائل مع الأمر بإيداع المدان بالجلسة، يضيف المصدر.