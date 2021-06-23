كأس العرب: المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة ينهزم أمام مصر بـــ 0-1

انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 عاما أمام نظيره المصري بنتيجة (0-1) الشوط الاول (0-0)، اليوم الأربعاء بملعب القاهرة الدولي برسم الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لكأس العرب للأمم للفئة (20 يونيو - 6 يوليو).

وسجل الهدف الوحيد لـ"الفراعنة" اللاعب عبد الرحمن ابو حمدة في الدقيقة (63).

وبهذه النتيجة تتأهل مصر الى الدور المقبل من المنافسة، كما تنفرد ايضا بصدارة ترتيب المجموعة، رافعة رصيدها الى 6 نقاط، بينما تأتي الجزائر بعدها ثانية بثلاث نقاط، في الوقت الذي يتذيل فيه منتخبا موريتانيا والنيجر دون رصيد قبل مواجهتهما.

وكان شبان "الخضر" قد فازوا في الجولة الأولى على موريتانيا بنتيجة (1-0) الاحد الماضي، بينما تغلبت مصر على النيجر، ضيف الشرف، بواقع (2-0).

وفي اللقاء الآخر عن ذات المجموعة، يواجه منتخب النيجر نظيره الموريتاني، على الساعة 00ر18 بتوقيت الجزائر بالملعب الدولي بالقاهرة.

ويواجه "الخضر" في الجولة الثالثة والاخيرة من مرحلة المجموعات، منتخب النيجر يوم السبت 23 يونيو على (00ر15).

وتعرف هذه الدورة مشاركة 16 منتخبا مقسما الى أربع مجموعات كل واحدة منها تضم اربعة فرق.

ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.

وشهدت النسخة السابقة لكأس العرب لأقل من 20 عاما، التي جرت بالسعودية، تتويج منتخب السينغال، المشارك بدعوة من المنظمين.