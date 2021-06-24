الكناس يشرف على لقاء دولي لترقية الشراكة بين المتعاملين الجزائريين والأجانب

من المرتقب، أن ينظّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمدرسة العليا للفندقة لقاء دوليا بين المتعاملين الجزائريين والأجانب في مسعى جديد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي عبر ترقية إنشاء الشركات المختلطة بين المتعاملين الجزائريين والأجانب.

وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية " أنّ الشراكة ستجلب لنا مجموعة من المميزات من أهمها أساليب التسييرالناجعة سواء في تسيير الموارد البشرية وإدخال الرقمنة والتكنولوجيا بالإضافة إلى التسويق الذي سيعطي وقع للمنتوج في مختلف الأسواق المحلية والدولية" .

وأضاف عية أن تهيئة الأرضية المناسبة لاستقطاب المستثمرين الأجانب ستعمل على تحقيق المردودية الاقتصادية من خلال المحافظة على الأهداف الرئيسية المتمثلة في دعم وتطوير الإنتاج المحلي للتقليل من عمليات الاستيراد وخلق مناصب عمل لتلبية طلبات التوظيف الحالية .