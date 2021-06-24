بطولة الرابطة الأولى : ارتقاء بلوزداد وانتعاش العميد والنصرية

التحق شباب بلوزداد بمولودية وهران في الصف الثالث، إثر تعادله أمام شباب قسنطينة (0-0)، في حين جدّد نصر حسين داي العهد مع الانتصارات بفوزه على اتحاد الجزائر (2-1)، مساء الأربعاء، لحساب تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ففي ملعب "بن عبد المالك" (قسنطينة) افتك شباب بلوزداد نقطة ثمينة خلال دوريته نحو الشرق، بفرضه نتيجة التعادل على شباب قسنطينة (0-0)، ليبلغ رابع مقابلة دون انهزام التي تسمح له الالتحاق بالمنصة ليتقاسم حامل اللقب المركز الثالث بمعية مولودية وهران برصيد 47 نقطة، لكن بأفضلية لقاء متأخر، في المقابل أهدر فريق "السنافر" الذي يمر بفترة إيجابية بقيادة المدرب ميلود حمدي، فرصة الفوز بهدف الاقتراب أكثر من المنصة الشرفية، رغم صعودها إلى الصف السادس (40 نقطة).

وفي مؤخرة الترتيب، استفاق أخيرا نصر حسين داي من "سباته" العميق، بفوزه على الجار اتحاد الجزائر (2-1)، بفضل هدف مفتاح (د 54) ضد فريقه السابق و ناجي (د 83)، مُحرزا بذلك أول انتصار له بالبطولة الوطنية منذ قرابة أربعة أشهر، أي بتاريخ 26 فبراير الفارط.

وتبقى "النصرية" في المركز الـ17 برصيد 25 نقطة، لكنها وسعت الفارق إلى أربعة نقاط بينها وبين أول المهددين بالسقوط (اتحاد بلعباس الـ17/ 21 نقطة)، ليستهل فريق "الدم و الذهب" -بقيادة المدرب الجديد عبد القادر يعيش- مهمة إنقاذ مصيره في المحترف الأول بطريقة إيجابية في الداربي العاصمي، أما "الاتحاد" فقد تراجع إثر هذه الخسارة بمرتبة واحدة ليصبح سابعا بمفرده برصيد 39 ومباراة منقوصة.

من جهتها، ضربت مولودية الجزائر بالثقيل أمام نادي بارادو بفوز عريض (4-0)، حيث تداول على توقيع رباعية "المولودية" كل من حايف (د 46)، إيسلا (د 59)، حداد (د 59) و براهيمي (د 65)، الذي اختتم المهرجان التهديفي، دون ردة فعل ناجعة من الزوار.

ومن شأن هذا الانتصار أن يعيد الهدوء ولو نسبيا داخل بيت "العميد"، بارتقائه مؤقتا نحو الصف الخامس (42 نقطة) بمعية شبيبة القبائل، في حين دخل شبان "الأكاديمية" في دوامة سلسلة النتائج الإيجابية ببلوغهم رابع هزيمة متتالية، ليقبعوا بمفردهم في الصف العاشر (34 نقطة).