تشريعيات 2021: الأفلان يظل في المقدمة والأحرار يكسبون 6 مقاعد إضافية

بعد خمسة أيام من المداولات ودراسة الطعون الواردة إليه، أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري هذا الاربعاء النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية الاخيرة .

وحملت هذه النتائج بعض التعديلات الطفيفة في توزيع المقاعد بعدد من الدوائر الانتخابية بعد قبول 48 طعنا من أصل 348 مقدما من قبل أحزاب سياسية و مترشحين شاركوا في هذا الموعد الإنتخابي.

وأوضح السيد فنيش بأنّ تصحيح وإلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة لبعض الدوائر الانتخابية أفضى إلى تعديل في توزيع المقاعد بين القوائم الفائزة بكل من ولايات باتنة والجزائر وبجاية وسكيكدة وسيدي بلعباس .

ورغم هذه التعديلات الطفيفة في النتائج بحسب المصدر نفسه، فقد حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى بحصوله على 98 مقعدًا، متبوعا بالأحرار بـ 84 مقعدًا ثم حركة مجتمع السلم بـ65 مقعدًا والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 58 مقعدًا وجبهة المستقبل بـ48 مقعدًا وحركة البناء الوطني بـ 39 مقعدًا .

هذا وتوزعت المقاعد المتبقية على عدد من الأحزاب السياسية، حيث جاءت النتائج على النحو التالي :

- حزب صوت الشعب 03

- جبهة العدالة والتنمية 02

- حزب الحرية والعدالة 02

- حزب الفجر الجديد 02

- جبهة الحكم الراشد 02

- جبهة الجزائر الجديدة 01

- حزب الكرامة 01

- الجبهة الوطنية الجزائرية 01

- حزب جيل جديد 01

من جهة أخرى ، كشف رئيس المجلس الدستوري بأن نسبة المترشحين الفائزين في تشريعيات 12 جوان الجاري من ذوي المستوى الجامعي بلغت 32،67 بالمائة، أي ما يمثل 274 نائب من أصل ال407 الذين يتشكل منهم المجلس الشعبي الوطني.

وحسب نفس النتائج، فقد بلغت نسبة تواجد العنصر النسوي في التشكيلة الجديدة للهيئة التشريعية 56،8 بالمائة، أي ما يمثل 35 امرأة، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 33.41 بالمائة، أي ما يمثل 136 مقعدا.

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