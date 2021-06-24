الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا الخميس، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الأسبق اليمين زروال ثمّن فيها المستوى الذي بلغته الجزائر في احترام إرادة الشعب باختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم مكالمة هاتفية من أخيه الرئيس الأسبق المحترم اليمين زروال ثمّن فيها المستوى الذي بلغته الجزائر في احترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يُسرّع في استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة رغم ما سجل من عزوف".