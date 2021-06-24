والي العاصمة شرفة لإذاعة البهجة:برنامج استعجالي لتوزيع المياه يدخل حيز الخدمة هذا السبت

أعلن والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة، هذا الخميس ، عن برنامج استعجالي يحدد كيفية توزيع الماء الشروب عبر جميع بلديات العاصمة يدخل حيز التنفيذ هذا السبت.

وحسب شرفة، الذي حل هذا الخميس ضيفا على "برنامج خاص لإذاعة البهجة"، التذبذب في توزيع المياه عاشته كل بلديات العاصمة والبالغ عددها 57 بلدية ، وعليه تم وضع برنامجا استعجاليا يقوم على تقسيم البلديات إلى 3 أنواع.

النوع الأول يشمل 14 بلدية تزود بالماء الشروب يوميا من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة الثانية زوالا 14 سا، والبلديات المعنية هي:القصبة، سيدي موسى، بئر مراد رايس، حيدرة، ولاد شبل، تسالة المرجة، بابا حسن، درارية، العاشور، بلوزداد، المدنية، سيدي محمد، الرحمانية.

أما النوع الثاني يشمل 20 بلدية تزود بالماء الشروب يوم بيوم من الساعة 8 صباحا إلى غاية الرابعة زوالا 16سا، والبلديات المعنية هي : واد قريش، رايس حميدو، الكاليتوس، بئر خادم، جسر قسنطينة، بني مسوس، بوزريعة، عين بنيان، الحمامات، باب الزوار، برج البحري، المرسى، المحمدية، بوروبة، باش جراح، واد السمار، الحراش، المغارية، حسين داي، الهراوة.

النوع الثالث و الأخير يضم 23 بلدية تزود بالماء من الساعة 8 صباحا إلى غاية الثانية زوالا 14سا، وهنا أكد والي العاصمة بأن هناك أحياء من بلديات هذا الصنف تزود بالماء يوميا وأخرى يوم بيوم، وهذا راجع لأن هناك البعض منها تتحصل على المياه من محطات التحلية وأخرى من مياه السدود وعليه فالوتيرة تتغير.

والبلديات المعنية هي:باب الواد، بولوغين، براقي، سحاولة، بئر توتة، بن عكنون، الأبيار، الشراقة، دالي ابراهيم، أولاد فايت، عين طاية، الدار البيضاء، دويرة، خرايسية، القبة، رغاية، الرويبة، الجزائر الوسطى، معلمة، السويدانية، سطاوالي، زرالدة.

تحديد أيام لغسل السيارات مع تقليص ساعات العمل من الساعة 8 صباحا إلى غاية 14.00 زوالا

كما تطرق شرفة إلى اعتماد إجراءات الهدف منها الاقتصاد في المياه، تدخل حيز التنفيذ هذا السبت وتشمل محطات البنزين أو غسل السيارات من خلال تقليص أيام وساعات العمل.

وعليه حددت أيام عمل محطات غسل السيارات بـ: الجمعة،السبت،الإثنين،الأربعاء مع تقليص ساعات العمل من الساعة 8 صباحا إلى غاية الثانية زوالا 14سا.

وأرجع والي العاصمة أسباب التذبذب في توزيع المياه بالعاصمة في الفترة الأخيرة إلى الجفاف الذي تعيشه البلاد من منذ أكثر من 3 سنوات،وللتخفيف من آثار هذه الأزمة سطرت استراتيجية على المدى المتوسط من خلال انجاز 51 بئر عميق ينتج 50 ألف متر مكعب، هي الآن في طور الانجاز وتدخل حيز الخدمة نهاية هذا الشهر وكحد أقصى منتصف شهر جويلية القادم.

المصدر: الإذاعة الجزائرية