كورونا: 354 إصابة جديدة ، 268 حالة شفاء و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 268 مريض للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الخميس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 137.403 حالة من بينها 354 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 95.599 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.669 حالة.

كما يوجد حاليا 24 مريضا في العناية المركزة، حسب ذات المصدر.

وفي ذات الإطار، أشار البيان إلى أن 15 ولاية لم تسجل بها، خلال الفترة المذكورة، أي حالة جديدة، فيما أحصت 24 ولاية من حالة إلى تسع حالات، في الوقت الذي سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات إصابة.

وللتصدي لانتشار وباء كوفيد-19، توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة ، كما تدعو إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي، مع الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد أيضا أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".