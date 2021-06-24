رئيس الجمهورية يشرع في مشاورات سياسية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة ابتداء من هذا السبت

يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدءا من هذا السبت ، في مشاورات سياسية، قبيل تشكيل الحكومة الجديدة، مع قادة الأحزاب وممثلي الأحرار الفائزين في تشريعيات الـ12 جوان 2021 حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية هذا الخميس.

وذكر البيان الذي نشر عبر صفحة الفايسبوك لموقع رئاسة الجمهورية "يشرع رئيس الجمهورية بدءا من يوم السبت الـ26 جوان 2021 ، في مشاورات سياسية ،قبيل تشكيل الحكومة، مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني، حسب ترتيب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري".