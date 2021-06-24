الغش في امتحانات البكالوريا: الحكم بالحبس النافذ في حق 64 متورطا

بلغ عدد المتابعين لارتكابهم أفعالا تتعلق بالغش في امتحانات البكالوريا (دورة جوان 2021) على المستوى الوطني 161 شخصا صدر في حق 64 منهم أحكام قضائية بالحبس النافذ تراوحت ما بين 6 أشهر و 3 سنوات.

وتشير حصيلة الثلاثة أيام الأخيرة من هذه الامتحانات، التي اختتمت اليوم الخميس، إلى أن جهود مكافحة الغش في امتحانات البكالوريا أسفرت عن متابعة 161 متورطا مع الأمر بإيداع 73 منهم الحبس ووضع 9 منهم تحت الرقابة القضائية.

كما صدرت أحكام قضائية في حق 64 منهم تراوحت عموما ما بين 6 أشهر و 3 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات بدفع غرامات مالية قدرها ما بين 100 ألف و 500 ألف دينار جزائري.

وتمت معاينة أعمال الغش في اختصاص مجالس قضاء كل من تبسة،غرداية، سطيف، تيسمسيلت، الشلف، بشار، الجلفة، الأغواط، المسيلة، قالمة، ميلة، تيبازة، البليدة، البويرة، معسكر، مستغانم، بومرداس، باتنة، غرداية، تلمسان، بجاية، الوادي، جيجل وإليزي.

وتتمثل وقائع المتابعة في نشر مواضيع امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وهي الوقائع التي حرصت على رصد أغلبها والتبليغ عنها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تبقى بالمرصاد لضمان التأمين الشامل لهذه الامتحانات.