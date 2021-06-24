﻿ الجامعة العربية تدين افتتاح هندوراس سفارتها لدى الكيان الصهيوني في القدس المحتلة

أدانت جامعة الدول العربية، قيام دولة هندوراس اليوم الخميس، بافتتاح سفارتها لدى الكيان الصهيوني في مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت الجامعة، على لسان أمينها العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي، أن خطوة هندوراس "انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة..

التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة يحظر نقل أي سفارات لدى حكومة الاحتلال إليها".

وأكد أبوعلي، في تصريحات للصحفيين، أن "هذا الموقف يمثل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وحذر المسؤول العربي، من انعكاسات وانتكاسات افتتاح السفارة في القدس على العلاقات العربية مع هندوراس.

وافتتحت دولة هندوراس في وقت سابق اليوم سفارة لها في مدينة القدس.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت، إنه ورئيس هندوراس خوان أولندو إرننديس دشنا مقر سفارة هندوراس في مدينة القدس المحتلة.وتعتبر هندوراس ثالث دولة، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، تفتح سفارة لها في القدس.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما يصر الكيان الصهيوني على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.

وتعد القدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين فلسطين والكيان الصهيوني، والمتوقفة منذ عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.