﻿ انطلاق حملة وطنية للنظافة من بلدية الجزائر الوسطى

أطلقت هذا الجمعة من بلدية الجزائر الوسطى حملة وطنية للنظافة تحت شعار "معا من أجل مدينة نظيفة" غايتها تحسين المحيط البيئي لكافة مدن البلاد.

وأكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى, عبد الحكيم بطاش, خلال اشرافه اعلى انطلاق هذه الحملة، أنه تم تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية من أجل انجاح عملية التنظيف التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم.

وقال بطاش انه تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية وكذا دائرة سيدي أمحمد، تم الشروع في تجسيد حملة النظافة التي تنطلق يوميا على الساعة التاسعة صباحا لتدوم الى غاية ال 16 مساءا لمدة أسبوع بالكامل حيث سخر من أجل انجاحها على مستوى بلدية الجزائر الوسطى 55 عونا للنظافة و 20 شاحنة و5 آلات للكنس وكذا خمس صهاريج محملة بالمياه لتنظيف المحيط.

و بهذه المناسبة، دعا ذات المسؤول المحلي المواطنين الى المشاركة في هذه الحملة من خلال اخراج نفاياتهم المنزلية المكدسة على مستوى شرفات وأسطح وسلالم العمارات ليتسنى لموظفي وأعوان البلدية جمعها ونقلها نحو مراكز الردم التقني.

وقال رئيس بلدية الجزائر الوسطى أنه تم أيضا تخصيص شاحنة لنقل ما يفوق 20 طنا من النفايات الى مراكز الردم, مشددا على تحسيس وتوعية المواطنين باحترام شروط النظافة والمحيط البيئي من خلال الالتزام بأوقات اخراج النفايات ووضعها في الحاويات وعدم رميها على الارصفة .

ويرى بطاش أن التكفل بجمال المدينة وتزيين المحيط وتنظيفه يعد "شرطا أساسيا" لاسترجاع بهاء مدينة الجزائر البيضاء كما كانت عليه في السابق, مشيرا الى أن حملة النظافة ستمس أيضا كل بلديات أخرى للجزائر العاصمة خلال الايام المقبلة.