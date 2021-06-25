حجز أزيد من 25 طن من القنب الهندي خلال الـ 4 أشهر الأولى من السنة الجارية

أكدت حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان أنه تم حجز أكثر من 25 طن من القنب الهندي في الجزائر خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مع الإشارة الى تسجيل "انخفاض" مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

واستنادا الى حصيلة لمصالح مكافحة المخدرات الدرك الوطني والشرطة والجمارك، اوضح الديوان في تقريره أنه "تم حجز 25.206.589 كلغ من القنب الهندي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 منها نسبة 45.50 % غرب البلاد".

وأضاف ذات المصدر أن كمية القنب الهندي المحجوزة خلال هذه الفترة قد سجلت انخفاضا بـ 8.54 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وذلك بسبب تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود.

وبخصوص المخدرات القوية المفعول -يضيف ذات المصدر- فإن كمية الهيروين المحجوزة قد سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث انتقلت من 20,930 غرام خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020 إلى 110,340 غرام خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي بنسبة 427,19 %.

من جانب آخر، سجلت كمية الكاوكايين المحجوزة انخفاضا بنسبة 42 % منتقلة من 417,349 9 غرام إلى 462,168 5 غرام خلال نفس الفترة المرجعية.

وفيما يتعلق بالمواد المهلوسة، فقد أشارت الحصيلة إلى ارتفاع الكميات المحجوزة حيث انتقلت من 1.526.894 إلى 1.610.592 قرصا مهلوسا خلال نفس الفترة، أي بارتفاع قدره 5,48 %.

و أضافت ذات الحصيلة أن التحريات التي قامت بها المصالح المعنية أبانت عن تورط 23.080 شخصا، منهم 66 أجنبيا، في قضايا مرتبطة بالمخدرات، أي بانخفاض قدره 1,06 %، مشيرة إلى أن 580 شخصا لا زالوا في حالة فرار.

كما تشير معطيات الديوان إلى أنه من بين الاشخاص المتورطين، هناك 4.798 متاجرا و9.194 متعاطيا للقنب الهندي و4.638 متاجرا بالمواد المهلوسة و4.316 متعاطيا آخرا.

وبخصوص المخدرات القوية المفعول، فقد تم تسجيل 55 متاجرا و34 متعاطيا للكوكايين و19 متاجرا و8 متعاطيا للهيروين.

وخلص ذات المصدر إلى معالجة 17.905 قضية سنة 2021 مقابل 19.002 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2020، أي بانخفاض قدره 5,77 %، من بين هذه القضايا هناك 5.831 مرتبطة بالإتجار بالمخدرات و 12.062 متعلقة بحيازة وتعاطي المخدرات و12 أخرى مرتبطة بزراعة القنب الهندي والعفيون.