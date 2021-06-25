كورونا : 369 اصابة جديدة ، 279 حالة شفاء و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 279 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الجمعة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 137.772 حالة من بينها 369 اصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 95.878 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.678 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 9 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و27 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 12 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة.

كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".