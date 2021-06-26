البرنامج الاستعجالي لتوزيع الماء الشروب بالعاصمة يدخل حيز التنفيذ

يدخل البرنامج الاستعجالي لتوزيع الماء الشروب بـ 57 بلدية بالعاصمة ابتداء من اليوم، بينما شرعت المصالح المختصة في إنجاز مجموعة من الأبار و استغلال عدد من محطات تحلية المياه على مستوى العاصمة وولايات أخرى في القريب العاجل لتدارك العجز الذي خلفه شح الأمطار وتراجع منسوب السدود إلى 42 بالمائة على المستوى الوطني.

وكان والي ولاية الجزائر يوسف شرفة قد تطرق في حوار مع إذاعة البهجة بالتفاصيل إلى البرنامج المسطر الذي سيشمل القسم الأول منه 14 بلدية تزود بالماء الشروب يوميا من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة الثانية زوالا 14 سا، ويتعلق الأمر بكل من بلديات :القصبة، سيدي موسى، بئر مراد رايس، حيدرة، ولاد شبل، تسالة المرجة، بابا حسن، درارية، العاشور، بلوزداد، المدنية، سيدي محمد، الرحمانية.

أما القسم الثاني فيشمل 20 بلدية تزود بالماء الشروب يوما بيوما من الساعة 8 صباحا إلى غاية الرابعة زوالا 16سا، ويشمل كل من بلديات : واد قريش، رايس حميدو، الكاليتوس، بئر خادم، جسر قسنطينة، بني مسوس، بوزريعة، عين بنيان، الحمامات، باب الزوار، برج البحري، المرسى، المحمدية، بوروبة، باش جراح، واد السمار، الحراش، المغارية، حسين داي، الهراوة.

أما القسم الثالث والأخير والذي سيشمل 23 بلدية فيمزج بين التوزيع اليومي على مستوى بعض الاحياء من الساعة 8 صباحا إلى غاية الثانية زوالا 14سا، وأحياء أخرى يتم تزويدها يوما بيوم، معزيا الأمر إلى أن بعض الأحياء تتزود بالمياه من محطات التحلية وأخرى من مياه السدود وعليه فالوتيرة تتغير.

والبلديات المعنية هي:باب الواد، بولوغين، براقي، سحاولة، بئر توتة، بن عكنون، الأبيار، الشراقة، دالي ابراهيم، أولاد فايت، عين طاية، الدار البيضاء، دويرة، خرايسية، القبة، رغاية، الرويبة، الجزائر الوسطى، معالمة، السويدانية، سطاوالي، زرالدة.

من جانبه أكد المدير المركزي بوزارة الموارد المائية محمد بوقروة أن المخطط الاستعجالي يهدف إلى استدراك العجز الحاصل لذلك تم انجاز 173 نقب بـ 250 ألف لتر مكعب باليوم وسيتدم تدعيمها في المستقبل بـ 130 نقبا أخر في الولايات التي تعرف انخفاض في منسوب مياه السدود على غرار الجزائر العاصمة وتيبازة بومرداس و تيزي وزو معسكر سيدي بلعباس بالإضافة إلى أربع محطات أخرى مبرمجة بالمدن الكبرى.

المصدر:الإذاعة الجزائرية