كورونا : 341 اصابة جديدة و7 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

26/06/2021 - 15:00

سجلت 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا  (كوفيد-19) و7 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 230 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه اليوم السبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 138.113 حالة من بينها 341  اصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 96.108  شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.685حالة. 
وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة. 
وأضاف البيان أن 16 ولاية لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الماضية أي حالة جديدة  و22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 10 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات. 
وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة ،كما دعت  إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي  والامتثال لقواعد الحجر الصحي. 
وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى  جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء".

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