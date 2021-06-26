الجولة 27: اتحاد بلعباس ينعش حظوظه في الصراع على البقاء

أنعش فريق اتحاد بلعباس حظوظه في الصراع على تحقيق البقاء ضمن بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، بعد تحقيقه الفوز اليوم السبت، على الضيف اتحاد بسكرة، ضمن الجولة 27، والتي عرفت ايضا اقتراب فريق أولمبي المدية من كوكبة المقدمة، بعد تغلبه على جمعية عين مليلة.

وعلى ملعبه، انتظر اتحاد بلعباس أكثر من ساعة من الزمن ليوقع هدف الفوز، عن طريق لاعبه صايلة في الدقيقة 79.

وهي النتيجة التي ترفع رصيد "العباسية" الى النقطة 24 وبفارق ثلاث خطوات عن أول الناجين، نجم مقرة، فيما يتواجد اتحاد بسكرة في الصف ال11 بمجموع 31 نقطة، رفقة جمعية عين مليلة.

من جهته، حقق فريق أولمبي المدية فوزا جديدا على الضيف جمعية عين مليلة بنتيجة 1-0، سمح له بالارتقاء في سلم الترتيب، وتحديدا إلى الصف السابع برصيد 41 نقطة، حيث لا تفصله إلا 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث، مع العلم ان 11 جولة ما تزال متبقية قبل نهاية الموسم.

وفي مباراة أخرى، تفوق أهلي برج بوعريريج على ضيفه جمعية الشلف بهدف نظيف امضاء دواجي في الدقيقة 72، إلا أن الأمور تبقى صعبة بالنسبة لـ"البرايجية" لتفادي السقوط إلى الرابطة الثانية.

ويحتل الاهلي الصف 19 وما قبل الاخير ب20 نقطة، اما الاولمبي فيتواجد ضمن المرتبة 13 بمجموع 28 نقطة.

وتتواصل هذه الجولة يومي الاحد والاثنين، حيث تجرى غدا خمس مباريات ابتداء من الساعة الخامسة مساء، على ان تقام بعد غد الإثنين مقابلة القمة بين مولودية الجزائر والضيف وفاق سطيف على الساعة 17:45

بالمقابل، تم تأجيل لقاء شبيبة القبائل أمام وداد تلمسان إلى تاريخ لاحق بسبب مشاركة الشبيبة في لقاء اياب نصف نهائي كأس الكنفيدرالية الافريقية يوم غد الأحد.

النتائج الجزئية:

أهلي برج بوعريريج - جمعية الشلف 1-0

اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة 1-0

أولمبي المدية - جمعية عين مليلة 1-0

الأحد 27 جوان (سا 17)

شباب قسنطينة - شبيبة سكيكدة

نصر حسين داي - شبيبة الساورة

سريع غليزان - اتحاد الجزائر

نادي بارادو - نجم مقرة

مولودية وهران - شباب بلوزداد

الاثنين 28 جوان (سا 17:45)

مولودية الجزائر - وفاق سطيف

شبيبة القبائل - وداد تلمسان (مؤجلة)