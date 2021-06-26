الرابطة الثانية: أمل الأربعاء يتأهل لدورة اللقب بمعية هلال شلغوم العيد ومستقبل واد سلي

افتك أمل الأربعاء البطاقة الثالثة والاخيرة المؤهلة لخوض دورة اللقب، بعدما تصدر ترتيب مجموعة الوسط، ليلتحق بمستقبل واد سلي (مجموعة الغرب) وهلال شلغوم العيد (مجموعة الشرق)، اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة 22 والأخيرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم.

واكتفى أمل الأربعاء في لقاء محلي بنتيجة التعادل السلبي بملعب النازل إلى القسم الأدنى اتحاد البليدة (0-0)، ليضمن المركز الأول برصيد 41 نقطة، رغم تساويه في النقاط مع شبيبة بجاية التي فازت بميدان وفاق المسيلة (2-1)، لكن ورقة الصعود عادت لتشكيلة "الزرقا" بفضل أفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث فاز "الأمل" بمعقله على "الشبيبة" برباعية نظيفة (4-0)، بينما انهزم بأقل نتيجة (0-1) في بجاية.

لتعود الكلمة الأخيرة لنادي أمل الأربعاء ويصعد لخوض دورة اللقب، بأمل حجز مقعد للعودة إلى قسم الأضواء لثاني مرة في تاريخه.

وفي قاع جدول الترتيب، ترسم مرافقة شباب بني ثور وأمل بوسعادة لكل من وفاق المسيلة واتحاد البليدة نحو السقوط إلى القسم الأدنى.

للإشارة أن قائد ومهاجم رائد القبة فارس عمران، احتل صدارة ترتيب هدافي الرابطة الثانية في مجموعاتها الثلاث برصيد 11 هدفا.

ولم يشفع التعادل الذي حققه بني ثور في ملعب وداد بوفاريك (0-0) له بضمان البقاء رغم تعادله في مجموع النقاط مع اتحاد الأخضرية (29 ن /الثامن)، إثر فوز هذا الأخير بملعب اتحاد الحراش (1-0)، بسبب سوء ترتيب فريق الجنوب أثناء مرحلة الذهاب، بعدما تعادل الفريقان بنفس النتيجة (0-0)، خلال لقاءي الذهاب والإياب.

وفي مجموعة الغرب، كان مستقبل واد سلي قد ضمن سابقا ورقة التأهل إلى دور اللقب، بالمقابل اكتمل عقد الفرق النازلة إلى القسم الثالث، بالتحاق رسميا كل من شباب واد أرهيو واتحاد الرمشي بكل من اتحاد الرمشي وأولمبي أرزيو.

أما مجموعة الشرق فقد حمست الأمور بالنسبة للصعود والنزول خلال الجولة الماضية، حيث كانت بطاقة التأهل إلى دورة اللقب من نصيب هلال شلغوم العيد الذي سقط اليوم بمناسبة الجولة الأخيرة في ملعب اتحاد الشاوية (0-4)، وهي نفس النتيجة التي فاز بها وصيفه اتحاد عنابة -الذي أهدر فرضة الصعود في المراحل الأخيرة من البطولة- على شباب اولاد جلال. مع تسجيل فوز عريض لفريق شباب باتنة على ضيفه مولودية قسنطينة (6-1).

ويغادر مجموعة الشرق نحو القسم الأسفل، كل من جمعية الخروب، شباب اولاد جلال، مولودية باتنة ودفاع تاجنانت.

وستلعب دورة اللقب بين 7 و 18 جويلية المقبل، حيث سيصعد في ختامها فريقين إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

النتائج الكاملة:

مجموعة الشرق

اتحاد الشاوية - هلال شلغوم العيد 4-0

اتحاد عنابة - شباب اولاد جلال 4-0

جمعية الخروب - مولودية باتنة 1-4

شباب باتنة - مولودية قسنطينة 6-1

مولودية العلمة - اتحاد خنشلة 2-1

دفاع تاجنانت - نجم التلاغمة 2-3

مجموعة الوسط

اتحاد الحراش - اتحاد الأخضرية 0-1

اتحاد البليدة - أمل الأربعاء 0-0

مولودية بجاية - أمل بوسعادة 5-1

وفاق المسيلة - شبيبة بجاية 1-2

نجم بن عكنون - رائد القبة 0-0

وداد بوفاريك - شباب بني ثور 0-0

مجموعة الغرب

شباب تموشنت - مستقبل واد سلي 2-1

شباب عين وسارة – مولودية سعيدة 3-2

جيل عين الدفلى – اتحاد الكرمة 3-0

جمعية وهران - صفاء الخميس 3-1

شبيبة تيارت - أولمبي أرزيو 6-2

اتحاد الرمشي - شباب واد أرهيو 2-0