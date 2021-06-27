إصابة عدد من الفلسطينيين في مدينة نابلس في اعتداء لقوات الاحتلال الصهيوني

أصيب عدد من الفلسطينيين, هذا الأحد, بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطي وآخرون بحالات اختناق, عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم البلدية بتوسعة الطريق المؤدي لجبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد موسى حمايل عضو البلدية لوكالة الأنباء الفلسطينية, بأن قوات الاحتلال هاجمت طواقم بلدية بيتا التي كانت تعمل على توسعة الطريق المؤدية لجبل صبيح, مما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المطاطي, وآخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته بغزارة.. موضحا أن آليات الاحتلال جرفت الطريق وأغلقته بالسواتر الترابية.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 400 مواطن فلسطيني قد أصيبوا أمس الأول الجمعة, بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق, نتيجة للسقوط وبقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر خلال مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الصهيوني فوق جبل صبيح.

إلى ذلك, اعتقلت قوات الاحتلال أيضا فلسطينيا وفتى عقب دهم منزلي ذويهما في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل, وشابا من بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة.