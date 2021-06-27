الجولة 27: شباب بلوزداد وإتحاد الجزائر يتوهجان وشباب قسنطينة يكتسح شبيبة سكيكدة

صنع كل من شباب بلوزداد إتحاد الجزائر وشباب قسنطينة الحدث خلال مجريات الجولة 27 لرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم التي أقيمت يوم الأحد.

وحقق شباب بلوزداد فوزا ثمينا على حساب مضيفه مولودية وهران على وقع نتيجة 3-0 سمحت له باحتلال المرتبة الثانية برصيد 50 نقطة رفقة شبيبة الساورة التي عادت بنقطة ثمينة هي الأخرى من السفرية التي قادتها إلى العاصمة لمواجهة نصر حسين داي الذي فرضت عليه التعادل الإيجابي 1-1.

من جهته، صنع شباب قسنطينة الحدث خلال هذه الجولة وصعق الجريح شبيبة سكيكدة برباعية دون رد سمحت له بإحتلال المرتبة الخامسة مؤقتا برصيد 43 نقطة، بينما يقبع شبيبة سكيكدة في المرتبة الأخيرة برصيد 17 نقطة.

بدوره عاد فريق إتحاد الجزائر بفوز ثمين من غليزان (4-2) خلال مواجهته السريع المحلي، ودعم "أبناء سوسطارة" رصيدهم بثلاث نقاط ثمينة جعلتهم يحتلون المرتبة السادسة مؤقتا برصيد 42 نقطة، رفقة كل من شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.

ويواصل فريق نجم مقرة المتأهل لنهائي كأس الرابطة تألقه، حيث أرغم مستضيفه نادي بارادو على اقتسام نقاط المواجهة، بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي 1-1.

وتتواصل هذه الجولة غدا الاثنين، بإجراء مقابلة القمة بين مولودية الجزائر والضيف وفاق سطيف على الساعة 17:45.

بالمقابل، تم تأجيل لقاء شبيبة القبائل أمام وداد تلمسان إلى تاريخ لاحق بسبب مشاركة الشبيبة في لقاء اياب نصف نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية.

النتاج الجزئية:

أهلي برج بوعريريج - جمعية الشلف 1-0

اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة 1-0

أولمبي المدية - جمعية عين مليلة 1-0

شباب قسنطينة - شبيبة سكيكدة 4-0

نصر حسين داي - شبيبة الساورة 1-1

سريع غليزان - اتحاد الجزائر 2-4

نادي بارادو - نجم مقرة 1-1

مولودية وهران - شباب بلوزداد 0-3

الاثنين 28 جوان (سا 17:45)

مولودية الجزائر - وفاق سطيف

شبيبة القبائل - وداد تلمسان (مؤجلة)