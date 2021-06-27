كأس الكـاف : "الشبيبة" تواجه الرجاء البيضاوي في نهائي مغاربي واعد

ستنشط شبيبة القبائل ضد الرجاء البيضاوي المغربي، النهائي السابع في تاريخ مشاركاتها القارية، بعدما تأهلت على حساب كوتون سبور الكاميروني بنتيجة 3-0 (الشوط الأول: 3-0)، سهرة الأحد، بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر)، لحساب إياب نصف نهائي المنافسة.

وتأهل الرجاء البيضاوي إلى المحطة النهائية على حساب نادي بيراميدز المصري بضربات الترجيح (5-4)، بعدما انتهت مقابلتي الذهاب والإياب بالنتيجة البيضاء (0-0).

وفي الصرح الأولمبي بالجزائر، أكدت شبيبة القبائل نيتها وعزمها في بلوغ نهائي كأس الكونفدرالية وهو أمر لم يحدث لهم منذ التتويج الأخير لفريق "الكناري" سنة 2002 بكأس الكاف.

وفاز النادي القبائلي يوم الأحد الماضي بلقاء الذهاب على ملعب "أحمد أهيدجو" بياوندي (2-1).

ودخل أشبال المدرب الفرنسي دونيس لافان مبكرا في أجواء اللقاء، حيث افتتح المهاجم زكرياء بولحية بوابة التهديف منذ الدقيقة السادسة، فإثر هجمة سريعة لفائدة "الشبيبة"، استفاد بولحية من تمريرة دقيقة لزميله بن شعيرة ليقذف من مداخل منطقة العمليات ويسكن الكرة في شباك الحارس الكاميروني.

هذا الهدف عزز من ثقة رفاق متوسط الميدان عزيز بن عبدي في سبيل التحكم أكثر بالكرة وصنع المزيد من الهجومات بغية قتل المباراة مبكرا، وهو ما أتى بثماره ، ففي الدقيقة (37) تمكن المدافع "الهداف" سوياد من إضافة الإصابة الثانية عبر ركلة جزاء.

ورغم التقدم في النتيجة بهدفين نظيفين، لم يهدئ بال مدرب شبيبة القبائل الذي بقي واقفا و منح لاعبيه التعليمات بعدم التراجع نحو الخلف و مواصلة الضغط الهجومي ضد دفاع المنافس وخاصة تفادي التراخي.

وأمام عجز لاعبي كوتون سبور على تهديد مرمى الشبيبة بفرص خطيرة، أثمر ضغط القاطرة الهجومية لفريق "الكناري" بهدف ثالث، حينما تمكن المتألق بولحية من تسجيل الهدف الثالث لفريقه (د 45+1)، والثاني في رصيده خلال المقابلة، لينتهي الشوط الأول بتفوق واضح لشبيبة القبائل على حساب ضيفه كوتون سبور الكاميروني (3-0).

وخلال المرحلة الثانية، وبعد ضمانهم للتأهل إلى الدور النهائي بفعل نتيجتي الذهاب والإياب (5-1)، اعتمد زملاء القائد بن سايح على تسيير بقية مجريات مواجهة نصف النهائي أمام ممثل الكاميرون الذي فشل في تحقيق الاستفاقة إلى غاية إعلان الحكم التونسي صافرة نهاية المقابلة بفوز شبيبة القبائل (3-0).

و بمناسبة هذا اللقاء، أكدت شبيبة القبائل سيطرتها على كوتون سبور، بفوزها برابع لقاء جمع بين الناديين منذ بداية المنافسة، بعدما سبق أن تقابلا في مرحلة المجموعات، أين فازت الشبيبة 1-0 في تيزي وزو و 2-1 في غاروا.

وستواجه "الشبيبة" في اللقاء النهائي نادي الرجاء البيضاوي المغربي في داربي مغاربي واعد، وذلك يوم السبت 10 جوان بكوتونو (البنين).