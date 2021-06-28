البطولة العربية للأندية لكرة اليد: التوقيع الثلاثاء على اتفاقية التنظيم بين الاتحاد العربي وترجي أرزيو

تقام غدا الثلاثاء بوهران مراسم التوقيع على الاتفاقية بين الاتحاد العربي لكرة اليد ونادي ترجي أرزيو لترسيم منح الأخير شرف تنظيم الطبعة المقبلة للبطولة العربية للأندية البطلة، حسبما علم اليوم الاثنين من هذا النادي الناشط في البطولة الممتازة الجزائرية.

وينوب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان بصفته عضوا في المكتب التنفيذي للهيئة العربية، عن رئيس الاتحاد العربي في التوقيع على هذه الاتفاقية بعدما تعذر على هذا الأخير التنقل إلى الجزائر كما كان مبرمجا في منتصف الشهر الجاري، على خلفية الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بجائحة كورونا، وفق نفس المصدر.

ولنفس السبب تأجلت البطولة العربية للأندية البطلة من شهر أكتوبر المقبل إلى مارس 2022، يضيف ذات المصدر، الذي أكد على أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور مع الاتحاد العربي للعبة "من أجل منح فرص أكبر لنجاح التظاهرة في ظل الصعوبات التي تواجهها مختلف الأندية حاليا للتنقل خارج بلدانها".

للتذكير، فإن البطولة العربية المقبلة تندرج أيضا ضمن المنافسات التجريبية المنظمة في إطار التحضيرات الجارية لإقامة النسخة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران المقررة في صائفة 2022، حيث تم أمس الأحد عقد اجتماع تنسيقي بين إدارة ترجي أرزيو واللجنة المنظمة للألعاب للتحضير للتوقيع على اتفاقية تنظيم البطولة مع الاتحاد العربي.

وتم اختيار القاعة متعددة الرياضات بأرزيو وقصر الرياضات ''حمو بوتليليس'' بوهران لاستضافة المباريات الرسمية للموعد العربي، فيما تم اختيار القاعات متعددة الرياضات بكل من قديل وبئر الجير والعقيد لطفي بوهران لاستقبال تدريبات الأندية المشاركة، حيث يراهن المنظمون على مشاركة قياسية، وفق تصريحات سابقة لرئيس الترجي أمين بن موسى.