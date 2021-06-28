مشاورات تشكيل الحكومة: الرئيس تبون يستقبل رئيس جبهة المستقبل ورئيس حركة البناء الوطني

استقبل رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، هذا الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد و رئيس حركة البناء الوطني،عبد القادر بن قرينة وذلك في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية ، كلا من: عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، مرفوقا بأعضاء من المكتب الوطني للحزب وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني على رأس وفد من أعضاء المكتب الوطني للحركة".

وحضر اللقاء "كل من نور الدين بغداد الدايج ، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبوعلام بوعلام، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية".