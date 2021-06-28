محمودي للإذاعة: برنامج وطني عبر 40 ولاية وإنشاء لجان في القرى للتدخل في حال نشوب حرائق

كشف المدير العام للغابات علي محمودي عن وضع برنامج وطني عبر 40 ولاية وانشاء لجان في القرى والمداشر من اجل التدخل الأولي في حال نشوب حرائق خلال فصل الصيف.

وشدد علي محمودي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على ضرورة قيام البلديات بمساعدة هذه اللجان التي سيتم خلقها على مستوى القرى والمداشر في عمليات التدخل لمكافحة حرائق الغابات.

وفي معرض تقديمه لبعض الاحصائيات أفاد المدير العام للغابات أنه خلال جوان الجاري سجل حوالي 140 حريقا أتلف قرابة 460 هكتارا مشيرا إلى أن سطيف تعد من ضمن الولايات الأكثر تضررا من هذا الحرائق التي تسببت في اتلاف حوالي 70 هكتارا على مستوى هذه الولاية.

وأضاف محمودي أن الاحصائيات تشير إلى أنه كل سنة يتم إتلاف 34 ألف هكتار وفي سنة 2020 تسبب 3500 حريق في اتلاف 47 ألف هكتارا.

المصدر:الإذاعة الجزائرية