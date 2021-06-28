إحباط محاولة إدخال أزيد من 490 كلغ من الكوكايين بوهران

تمكن حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران, مساء السبت, من إحباط محاولة إدخال أزيد من 490 كلغ من الكوكايين كانت موجهة لإغراق الجزائر بالسموم, حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق عمليات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة وفي إطار تأمين وحماية مياهنا الإقليمية, تمكن حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران, يوم 26 جوان 2021 على الساعة العاشرة مساء, من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من مادة الكوكايين كانت موجهة لإغراق بلادنا بالسموم والمخدرات".

وأضاف أن العملية انطلقت "إثر بلاغ من طرف صيادين جزائريين يفيد بتواجد أكياس مشبوهة تطفو فوق سطح البحر, حيث تم توجيه وحدات لحراس السواحل بأرزيو إلى عين المكان على بعد 6 ميل بحري شمال غرب رأس كاربون بوهران, حيث تم انتشال وضبط كمية من مادة الكوكايين بوزن يقدر بـ490,05 كيلوغرام كانت موزعة على 442 صفيحة".

وذكر البيان أن "التحاليل المخبرية للمصالح المختصة للدرك الوطني أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بمادة الكوكايين, في حين لا يزال التحقيق متواصلا قصد الوقوف على كامل الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المحاولة الإجرامية".

وتأتي هذه العملية --حسب ذات المصدر-- لتعزز "ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي, لاسيما على ضوء الحس المدني وروح التعاون لدى المواطن الذي يساهم بدوره في محاربة الجريمة", كما تضاف إلى "عديد العمليات التي مكنت من إحباط أية محاولة لإدخال وترويج هذه السموم ببلادنا".