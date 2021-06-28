﻿ الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تطيح بالمتصدر وفاق سطيف

تفوقت مولودية الجزائر على وفاق سطيف بنتيجة (3-2)، الشوط الأول (1-2)، اليوم الاثنين، بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة)، لحساب الجولة الـ 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعادت المولودية من بعيد في هذا اللقاء، بعدما كانت متأخرة بهدفين أمام أبناء "عين الفوارة"، حيث قلبت الطاولة على صاحب الريادة في الشوط الثاني ونالت كامل الزاد، سيما بفضل الظهيرين لعمارة و حشود.

وتقدم "الوفاق" مبكرا في النتيجة بواسطة ثنائية المهاجم المتألق محمد أمين عمورة (د 17) و (د 27).

بعدها جاء رد فعل "المولودية" عبر الظهير الأيسر نبيل لعمارة (د 38).

وخلال الشوط الثاني حقق فريق "العميد" "ريمونتادا"، حينما تمكن من تعديل النتيجة بواسطة القائد عبد الرحمان حشود (د 68)، قبل أن يهدي الغاني جوزيف ايسو هدف الانتصار (د 87) والنقاط الثلاثة لفائدة أصحاب الضيافة.

وبفضل هذا الفوز الثمين ارتقت مولودية الجزائر إلى الصف الخامس برصيد 45 نقطة، لتحقق بذلك الفوز ذهابا وإيابا خلال هذا الموسم على وفاق سطيف، الذي يبقى متصدرا لبطولة المحترف الأول بمجموع 56 نقطة.

وافتتحت هذه الجولة الـ27 يومي السبت والأحد، حيث عاد شباب بلوزداد بكامل الزاد من خرجته إلى وهران عقب فوزه أمام المولودية المحلية (3-0)، محتلا بذلك مركز الوصافة بمعية شبيبة الساورة التي اكتفت بالتعادل أمام مضيفها نصر حسين داي (1-1).

فوز "الشباب" -الذي تنقصه مباراة- يضعه في مركز الوصافة برصيد 50 نقطة، ليشدد الخناق على الوفاق السطايفي، بينما تجمد رصيد مولودية وهران في المرتبة الرابعة بواقع 47 نقطة.

ومن جهتها، ضيعت شبيبة الساورة فرصة الانفراد بالمركز الثاني بعد أن فرض عليها التعادل بالجزائر العاصمة أمام نصر حسين داي (1-1).

هذا التعادل يضع ممثل مدينة بشار في الوصافة مع شباب بلوزداد (50 نقطة)، بينما يواصل نصر حسين داي احتلاله للمرتبة الـ16 بـ 26 نقطة.

ومن جهته، يحتل شباب قسنطينة المرتبة السادسة (43 نقطة) بعد أن أطاح بضيفه شبيبة سكيكدة الجريح (4-0)، هذا الأخير يعيش أيام صعبة حيث خاض اللقاء بخمسة لاعبين فقط من الأكابر بينما عرفت بقية تشكيلة حضور لاعبين من الرديف.

كما تمكن اتحاد الجزائر من إضافة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه خارج الديار وأمام سريع غليزان (4-2).

وأضحى الاتحاد يحتل ''مؤقتا'' الصف السابع برصيد 42 نقطة مناصفة مع شبيبة القبائل، بينما تجمد رصيد السريع في المرتبة ال16 ب26 نقطة إلى جانب سريع غليزان.

وفي أسفل الترتيب، أنعش فريق اتحاد بلعباس حظوظه في الصراع على تحقيق البقاء ضمن بطولة الرابطة الأولى بعد تحقيقه الفوز على الضيف اتحاد بسكرة.

وعلى ملعبه، انتظر اتحاد بلعباس أكثر من ساعة من الزمن ليوقع هدف الفوز، عن طريق لاعبه صايلة في الدقيقة (79).

وهي النتيجة التي ترفع رصيد "العباسية" الى النقطة 24 (المركز 18)، فيما يتواجد اتحاد بسكرة في الصف ال11 بمجموع 31 نقطة، رفقة جمعية عين مليلة.

من جهته، حقق فريق أولمبي المدية فوزا جديدا على الضيف جمعية عين مليلة (1-0)، سمح له بالارتقاء في سلم الترتيب، وتحديدا الى الصف التاسع برصيد 41 نقطة.

كما تفوق أهلي برج بوعريريج على ضيفه جمعية الشلف بهدف نظيف امضاء دواجي في الدقيقة (72)، إلا أن الأمور تبقى صعبة بالنسبة لـ"البرايجية" لتفادي السقوط الى الرابطة الثانية.

ويحتل الاهلي الصف 19 وما قبل الاخير ب20 نقطة، اما الاولمبي فيتواجد ضمن المرتبة 13 بمجموع 28 نقطة.

و تم تأجيل لقاء شبيبة القبائل أمام وداد تلمسان الى تاريخ لاحق بسبب مشاركة الشبيبة في لقاء اياب نصف نهائي كأس الكنفيدرالية الافريقية يوم غد الاحد.