كورونا: 389 اصابة جديدة،243 حالة شفاء و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

29/06/2021 - 17:02
سجلت 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا  (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 243  مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الثلاثاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح  المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 139.229حالة من بينها 389 اصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 96.815 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.708 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 27 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 10 ولايات أخرى من 9 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".

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