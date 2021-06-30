بيئة: انتخاب الجزائر لعضوية مكتب الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

انتخبت الجزائر لعضوية مكتب لجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باسم الفوج الإفريقي, لمنصب نائب الرئيس, لعهدة مدتها سنتين ابتداء من 1 يوليو 2021, حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة البيئة.

وتم اعتماد هذا القرار, خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد في 23 يونيو الفارط في نيروبي, يضيف نفس المصدر.

و حسب الوزارة, انتخاب الجزائر كعضو في مكتب لجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة جاء بطلب من الفوج الإفريقي الذي اختارها من جهة لتكون ممثلا للقارة في هذه اللجنة ومن جهة أخرى نظرا للجهود التي بذلتها في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

و تقوم لجنة الممثلين الدائمين بتحضير اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة وتقيم بانتظام تنفيذ قراراتها.

و في إطار هذه اللجنة, ستتكفل الجزائر بتسهيل العمل التحضيري للدورة الاستثنائية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة, المقرر عقدها في مارس 2022 التي سيتم تخصيصها أيضا للاحتفال بالذكرى الخمسون لتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وفيما يخص الأعضاء المنتخبين الآخرين, يتعلق الامر بالبرتغال بصفة "رئيس", المكسيك (نائب الرئيس), إستونيا "نائب رئيس" و باكستان بصفة "مقرر", وفق لذات البيان.