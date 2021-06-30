الجيش الصحراوي يستهدف مواقع الإحتلال المغربي بأربعة قطاعات على طول الجدار الرملي

استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بهجماتها المركزة قواعد جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي (جدار الذل والعار) بقطاعات المحبس، حوزة، الفرسية والبكاري، حسب ما جاء الثلاثاء في البيان العسكري رقم 230 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن البيان العسكري أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها أمس الإثنين على نقاط تواجد جنود الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وحوزة، حيث قصفت مفارز متقدمة قوات الاحتلال المغربي بمنطقة فدرة العش بقطاع حوزة، فيما ركزت مفارز أخرى قصفها على منطقتي لعكد وأكويرة ولد بلال بقطاع المحبس.

وأشار البيان إلى أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت قصفها اليوم الثلاثاء على قطاعي البكاري والفرسية، أين قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوات الاحتلال بمنطقة تندكمة بقطاع البكاري، كما ركزت مفارز أخرى هجماتها على منطقتي طارف حميدة وأودي تيشط بقطاع الفرسية.

و تستمر هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف البيان.