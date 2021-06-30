التسجيل الأولي لحاملي البكالوريا الجدد : تعديلات على شروط القبول في بعض التخصصات

تم التوقيع، الثلاثاء، على المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا (دورة جوان 2021) الذي أدخلت عليه تعديلات على شروط القبول في بعض التخصصات كاحتساب المعدل "الموزون" الذي يجمع بين معدل شهادة البكالوريا وعلامات بعض المواد الأساسية المحصل عليها.

وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه "تم التوقيع على المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لدورة جوان2021 والمحدد للآليات والعمليات المتعلقة بالتسجيلات الاولية لحاملي البكالوريا الجدد وتوجيههم نحو مختلف ميادين التكوين وفروعه وتخصصاته وتسجيلهم النهائي في مؤسسات التعليم العالي".

وقد كان هذا المنشور --حسب المصدر ذاته -- "محل إثراء ودراسة وافية على مستوى الإدارة المركزية واستشارة واسعة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من خلال الندوات الجهوية للجامعات"، حيث عرف "إدخال جملة من التعديلات على الشروط البيداغوجية الإضافية للقبول في التسجيل ببعض التخصصات نزولا عند رغبة الطلبة وأوليائهم وذلك من خلال اعتماد المعدل الموزون المحسوب بين المعدل في شهادة البكالوريا وبعض علامات المواد الأساسية المحصل عليها في الشعبة".

وكمثال على ذلك، فإن "معدل القبول للتسجيل الأولي في العلوم الطبية هو كما يلي: معدل البكالورياx2+معدل الطبيعة والحياة على 3".

أما بخصوص فتح تكوينات جديدة، فقد تم فتح مدرسة وطنية عليا جديدة للرياضيات ومدرسة وطنية عليا جديدة للذكاء الاصطناعي بالقطب الجديد بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.

من جهة أخرى، أفادت الوزارة أنه "تم الإبقاء على إجراء التوجيه باعتماد 6 خيارات كحد أدنى للرغبات وحد أقصى قدر بـ10 خيارات".

وفي سياق ذي صلة، أشار المصدر ذاته إلى أن الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة"يخضع لشرط النجاح في مقابلة شفوية أمام لجنة، يمكن إجراؤها حضوريا داخل مدرسة التوجيه أو في مؤسسة جامعية أخرى".

أما فيما يخص ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، فيشترط "تقديم شهادة طبية تثبت الصحة الجيدة".

ويسمح لحاملي شهادة البكالوريا الجدد المنتمين لرياضيي النخبة المعترف بهم من طرف وزارة الشباب والرياضة والموجودين في حالة نشاط "التسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دون شرط المعدل الأدنى".

وأوضحت الوزارة أنه سيتم "التكفل الآلي بتسجيل المترشحين الذين أخفقوا في اختيارات القبول بالمدارس الوطنية العليا للأساتذة وميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية في الحسبان بتوجيههم آليا".

أما فيما يتعلق بالتخصصات شبه الطبية التي تقع تحت وصاية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فقد "جددت عملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا نحوها على مستوى الرابط الخاص بالتسجيل، علما أنه بالإمكان الحصول على نسخة أندرويد من المنشور على الرابط TawdjihCom ".

ولفت البيان إلى أنه "سيتم الاعتماد على الرقمنة في مختلف مراحل التسجيل الأولي مع تفعيل آلية الدفع الالكتروني لحقوق التسجيل"، مع الإشارة إلى أن التسجيل الأولي والتوجيه والتسجيل النهائي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد يتم "على الخط حصرياط.

وللقيام بهذه العمليات، خصص موقعا أنترنت لفائدة هؤلاء، هما على التوالي: http://www.mesrs.dz و http://www.orientation.esi.dz

وقصد تسهيل الولوج إلى هذين الموقعين، خصص رابط مجاني لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد على مستوى فضاءات الانترنت المفتوحة لهذا الغرض على مستوى مؤسسات التعليم العالي.

كما أنه بإمكان المعنيين الحصول على كل المعلومات الضرورية لفهم سيرورة التسجيل الأولي والتوجيه والتسجيل النهائي متوفرة على بوابة حامل شهادة البكالوريا 2021: http://bac2021.mesrs.dz .

للتذكير، يمكن تحميل هذا المنشور، المرفق بدليل حامل شهادة البكالوريا الجديد، على كل الوسائط الرقمية (جهاز الإعلام الآلي أو لوحة إلكترونية أوهاتف ذكي).