تنفيذ عمليات تندرج في إطار مكافحة الإرهاب،الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يونيو الجاري,عدة عمليات تندرج في إطار مكافحة الإرهاب, الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية, أكدت التزام القوات المسلحة بواجب الحفاظ على الأمن والسكينة في البلاد.

وجاء في الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي أنه "و في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 جوان 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بواجب الحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

و في إطار مكافحة الإرهاب, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (15) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني".

اما في سياق محاربة الجريمة المنظمة " ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, وفضلا عن الكمية الضخمة من مادة الكوكايين (490,05 كيلوغرام) التي تم ضبطها بوهران والتي كانت موضوع بيان صدر سابقا, فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, (53) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية (05) قناطير و(95) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

و في هذا الصدد, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (20) تجار مخدرات وضبطت (05) قنطار و(42) كيلوغرام من الكيف المعالج في حين تم توقيف (33) تاجر مخدرات آخرين وحجز (53) كيلوغرام من نفس المادة و(22065) قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

من جهة اخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت (351) شخص وضبطت (43) مركبة و(176) مولدا كهربائيا و(131) مطرقة ضغط و(14) جهاز للكشف عن المعادن و(99) طن من خليط خام الذهب والحجارة ومتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب". كما تمكنت مفارز الجيش -تضيف الحصيلة- من "ضبط (100) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب, بينما تم ضبط (08) بنادق صيد و(7500) خرطوشة و(1500) علبة من مادة التبغ و(1100) وحدة من مختلف المشروبات, خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من تبسة و تيارت وإن أمناس والبويرة والمسيلة وسعيدة. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ (9990) لتر بكل من تندوف وتبسة والطارف وسوق أهراس".

من جهة أخرى, "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (140) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عين تموشنت وبومرداس ومستغانم ووهران والطارف, فيما تم توقيف (135) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان وغرداية وإن أمناس".