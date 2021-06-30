تفعيل الجهاز العملي للوقاية ومكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية بدءا من الفاتح جويلية

يدخل الجهاز العملي للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، النخيل و المحاصيل الزراعية الذي سطرته المديرية العامة للحماية المدنية في إطار الوقاية ومكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية , حيز الخدمة بدءا من الفاتح يوليو إلى غاية 31 اكتوبر المقبل, حسبما افاد به اليوم الاربعاء بيان عن ذات الجهة.

و بحسب نفس المصدر, فانه و في إطار الوقاية و مكافحة حرائق الغابات تضع المديرية العامة للحماية المدنية حيز الخدمة الجهاز العملي المخصص للوقاية ومكافحة حرائق الغابات و تنصيب الأرتال المتنقلة المتكونة من إمكانيات بشرية ومادية متخصصة على مستوى كافة ربوع الوطن لمدة 04 أشهر بدءا من الفاتح يوليو إلى غاية 31 أكتوبر 2021.

و اوضح البيان انه و بالنسبة لهذه فقد جندت المديرية العامة للحماية المدنية 505 وحدة تدخل بكل وسائلها البشرية و المادية متواجد في نطاق تدخلها للاستجابة في حالة نشوب أي حريق,كما تدعم الجــهاز العملي المخصص لهذا الغرض بوسـائل مادية إضافية, شملت استلام 186 شاحنة مضخة خفيفة مختصة في إخماد الحرائق من طرف الشركة الجزائرية العسكرية لصناعة العربات بولاية تيارت , مما سمح للقطاع بتجديد 11 رتل متنقل و إستحداث 28 رتل متنقل جديد.

و ارتفع عدد الأرتال المتنقلة هذه السنة إلى 65 رتل , ما مكن للقطاع من استحداث على مستوى كل ولاية رتل متنقل على الأقل , مختص في مكافحة الحرائق

ورتلين (02) عبر الولايات التي تعرف مساحات غابية كبيرة , كما سيتم زيادة على ذلك تجنيد إمكانيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والمتمثلة في الطائرات العمودية والتي تتدخل في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بشاحنات الإخماد أو الأماكن صعبة التضاريس أوفي حالة الضرورة.

و ذكرت المديرية العامة للحماية المدنية بحصيلة تدخلاتها خلال سنة 2020 فيما يتعلق بمكافحة حرائق الغابات , حيث قامت وحداتها بإخماد 14338 حريق أدى الى إتلاف 16570 هكتار من الغابات 13880 هكتار من الأدغال ,13467 هكتار من الحشائش و 2180 هكتار من المحاصيل الزراعية و 17411 من النخيل و 234869 شجرة مثمرة , كما تدخلت المجموعة الجوية 499 مرة للمساهمة في إخماد حرائق الغابات.

و للتقليل من هاته الحصيلة بالإضافة إلى كل الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة فإن " الإستراتجية التي تتبعها المديرية العامة للحماية المدنية في مجال مكافحة حرائق الغابات ترتكز على إجراءات ونشاطات وقائية تحسيسية جوارية بموازاة مع الإجراءات العملية التدخلية على مستوى المناطق التي تم إحصائها كمناطق ذات كثافة غابية كبيرة لوضع تحت تصرف المواطنين حزمة من الإرشادات و التدابير الواجب التقيد بها لأجل مجابهة و تفادي خطر حرائق الغابات و الحرائق المتعلقة بالغطاء النباتي مع التأكيد خلال هذه العمليات التحسيسية على أن لا يكون المواطن سبب في اندلاعها من جهة وحماية نفسه في حالة نشوبها".

كما دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للإبلاغ في حالة نشوب حريق أو ملاحظة أي خطر وذلك بالاتصال برقم الأخضر 1021 او رقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان بالضبط من أجل تدخل سريع وفعال,يضيف البيان.