ألعاب القوى : الجزائري ياسين حتحات يتأهل الى أولمبياد طوكيو في اختصاص 800 متر

تأهل العداء الجزائري, ياسين حتحات, سهرة الثلاثاء, الى سباق 800 متر للألعاب الاولمبية المقبلة, المقررة ما بين 23 جويلية و 8 أوت بطوكيو اليابانية, بفضل تحقيقه زمنا قدره 1د 44 ثا و 24 جزء, خلال تجمع دولي بإسبانيا.

وسمح له هذا التوقيت بتحقيق الحد الأدنى المؤهل للأولمبياد المقبلة, حيث نشرت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى صورة العداء وهو امام اللوحة الالكترونية التي نشر عليها الرقم الذي حققه حتحات.

ويعد ثاني تأهل للجزائر في اختصاص 800 متر خلال الاولمبياد القادمة, بعد مواطنه جمال سجاتي, الذي افتك تأشيرته قبل أسبوعين, خلال تجمع ستراسبورغ (شمال شرق فرنسا), محققا زمنا قدره 1د 44ثا 91ج.

كما يعتبر حتحات, الذي يشرف عليه المدرب عمار بنيدة, سابع عداء جزائري في ألعاب القوى يتأهل رسميا الى الموعد الاولمبي, بعد كل من توفيق مخلوفي (1500 متر), عبد المالك لحولو (400 متر حواجز), بلال ثابتي (3 آلاف متر موانع), هشام بوشيشة (3 آلاف متر موانع), ياسر محمد الطاهر تريكي (القفز الثلاثي) و جمال سجاتي (800 متر).

إضافة لألعاب القوى, ستكون الجزائر ممثلة بـ13 رياضة أخرى في الالعاب الاولمبية, ويتعلق الامر بكل من : الملاكمة, المصارعة, المبارزة, التجذيف, الكانوي, الدراجات, السباحة, الشراع, الرماية, رفع الاثقال, الجيدو, الكاراتي وتنس الطاولة.