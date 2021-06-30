العداءة لبنة بن حاجة تكسب تذكرة المشاركة في الألعاب الاولمبية الصيفية

30/06/2021 - 17:39

كسبت العداءة الجزائرية لبنة بن حاجة (100م), تذكرة المشاركة في الألعاب الاولمبية الصيفية , المقررة من 23 جويلية إلى 8  أوت بطوكيو (اليابان) مستفيدة من القاعدة "العالمية" للاتحادية الدولية  للاختصاص (بطاقة دعوة).

وحققت بن حاجة (20 سنة) المختصة في سباقات ( 100م و 400م حواجز), احسن  نتيجة لها في سباق 100م , شهر مايو 2018 بمراكش, مسجلة توقيتا ب 12: 66 .

وتعد العداءة الجزائرية ثامن رياضي , يتاهل رسميا الى الاولمبياد في  العاب القوى بعد كل من: توفيق مخلوفي (1500 متر), عبد المالك لحولو (400 متر  حواجز), بلال ثابتي (3 آلاف متر موانع), هشام بوشيشة (3 آلاف متر موانع), ياسر  محمد الطاهر تريكي (القفز الثلاثي) و جمال سجاتي (800 متر) وياسين حتحات (  800م).

وبالإضافة لألعاب القوى, ستكون الجزائر حاضرة في دورة طوكيو في 13 رياضة  أخرى , ويتعلق الأمر بكل من : الملاكمة, المصارعة, المبارزة, التجذيف,  الكانوي, الدراجات, السباحة, الشراع, الرماية, رفع الأثقال, الجيدو, الكاراتي  وتنس الطاولة.

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رياضة, ألعاب القوى