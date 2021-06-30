العداءة لبنة بن حاجة تكسب تذكرة المشاركة في الألعاب الاولمبية الصيفية

كسبت العداءة الجزائرية لبنة بن حاجة (100م), تذكرة المشاركة في الألعاب الاولمبية الصيفية , المقررة من 23 جويلية إلى 8 أوت بطوكيو (اليابان) مستفيدة من القاعدة "العالمية" للاتحادية الدولية للاختصاص (بطاقة دعوة).

وحققت بن حاجة (20 سنة) المختصة في سباقات ( 100م و 400م حواجز), احسن نتيجة لها في سباق 100م , شهر مايو 2018 بمراكش, مسجلة توقيتا ب 12: 66 .

وتعد العداءة الجزائرية ثامن رياضي , يتاهل رسميا الى الاولمبياد في العاب القوى بعد كل من: توفيق مخلوفي (1500 متر), عبد المالك لحولو (400 متر حواجز), بلال ثابتي (3 آلاف متر موانع), هشام بوشيشة (3 آلاف متر موانع), ياسر محمد الطاهر تريكي (القفز الثلاثي) و جمال سجاتي (800 متر) وياسين حتحات ( 800م).

وبالإضافة لألعاب القوى, ستكون الجزائر حاضرة في دورة طوكيو في 13 رياضة أخرى , ويتعلق الأمر بكل من : الملاكمة, المصارعة, المبارزة, التجذيف, الكانوي, الدراجات, السباحة, الشراع, الرماية, رفع الأثقال, الجيدو, الكاراتي وتنس الطاولة.