الجيش الصحراوي يشدد هجماته على قوات الاحتلال المغربي بعدة قطاعات على طول الجدار الرملي

أفادت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها رقم 231، بأن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ركزت هجماتها على قواعد وتخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي (جدار الذل والعار)، بقطاعات البكاري، حوزة، الفرسية والمحبس.

وأبرز البيان العسكري - الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) - أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي شددت هجماتها أمس الثلاثاء، على قطاعي البكاري والفرسية، حيث قصفت منطقة تندكمة بقطاع البكاري، وطارف حميدة وأودي تيشيط بقطاع الفرسية.

كما قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، اليوم الأربعاء، مناطق روس السبطي ومنطقة أميطير لمخينزة ومنطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس، فيما شددت مفارز أخرى اقصافها على منطقة فدرة العش بقطاع حوزة، يضيف البيان.

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها "استمرار هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" .