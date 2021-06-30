﻿افتتاح الدورة ال52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان "في القراءة..حياة"

انطلقت اليوم الاربعاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 تحت شعار "في القراءة .. حياة" وتستمر الدورة الى غاية 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة بمشاركة 25 دولة و1218 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا.

وتقام جميع الفعاليات الثقافية لأول مرة على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة هذا العام، حيث يمكن لرواد المعرض الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض والقيام بزيارة افتراضية من خلال تقنية المشاهدة ثلاثية الأبعاد والتجول في أروقة المعرض ومشاهدة كافة الأجنحة ودور النشر والاطلاع على الكتب وشرائها "أون لاين".

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحا، تضم 823 إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية لأول مرة، وبها أول معرض كتاب افتراضي مواز بتقنية "D3"، كما سيتم ايضا إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيا على المنصة حفاظذا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

وأكدت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في حفل افتتاح المعرض ان الهيئة المصرية للكتاب حددت عدد الزوار المسموح بهم يوميا بمائة ألف زائر منعا للتكدس داخل الأجنحة وحفاظا على سلامة الزوار لان الدورة الحالية للمعرض تنعقد في ظل ظروف استثنائية بسبب أزمة جائحة كورونا و التي تسببت في تأخير انطلاق المعرض في موعده السنوي في شهر يناير من كل سنة.