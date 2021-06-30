رئيس اللجنة العلمية لرصد و متابعة تفشي وباء كورونا يترأس اجتماعا استثنائيا طارئا

ترأس رئيس اللجنة العلمية لرصد و متابعة تفشي وباء كورونا( كوفيد-19 ) اجتماعا استثنائيا طارئا جمع اطارات الادارة المركزية و مدراء المؤسسات الاستشفائية لولاية الجزائر قصد الاسراع باتخاذ اجراءات استباقية ضرورية للتكفل بمرضى كوفيد-19 في احسن الظروف بعد الارتفاع المحسوس للإصابات الذي شهدته البلاد الايام القليلة الماضية كوفيد-19 ، حسبما افاد بيان لوزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات مساء اليوم الاربعاء.

وأوضح البيان انه خلال هذا الاجتماع " وقف رئيس اللجنة العلمية على آخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد كما اسدى جملة من التعليمات الصارمة تتمحور في تعزيز الوسائل اللوجستية و التقنية و البشرية المتمثلة في رفع عدد الاسرة في المستشفيات بما فيها وحدات العناية المركزة و توفير مادة الاكسجين و كذا الادوية الضرورية للعلاج ، و هذا للاستجابة بفعالية لاي وضع طارئ " .

وتابع البيان ان رئيس اللجنة امر برفع وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 .

المصدر : وأج