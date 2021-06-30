اختناق ستة أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون من عائلة واحدة ﻿قسنطينة

لقي ستة (6) أشخاص من نفس العائلة حتفهم مساء اليوم الأربعاء اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون و ذلك بحي بودراع صالح بمدينة قسنطينة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح نفس المصدر بأن فرق الإسعاف و التدخل لكل من المركز المتقدم مصنف عبد الرحمان و الوحدة الثانوية سيساوي سليمان للحماية المدنية قد توجهت بسرعة إلى عين المكان لتجد ستة (6) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 3 و 43 سنة في حالة اختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

و ذكر ذات المصدر أن عناصر الحماية المدنية قدموا الإسعافات اللازمة للضحايا بعين المكان لكن دون جدوى، ليتم تأكيد وفاتهم من طرف طبيب الحماية المدنية.

من جهتها، فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث بدقة.