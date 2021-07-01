بوقدوم يتحادث مع نظيره الأرجنتيني على هامش اجتماع مجموعة العشرين

بحث وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, هذا الخميس, مع نظيره الأرجنتيني, فيليب كارلوس سولا,على هامش اجتماع مجموعة العشرين, في إيطاليا, العلاقات الثنائية بين البلدين, والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في تغريدة للسيد بوقدوم, على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل "تويتر" : أن اللقاء "شكل فرصة للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف جوانبها, وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان بوقدوم, قد شارك يومي الـ 29 و30 جوان, في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين, بدعوة من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو, الذي ترأست بلاده الاجتماع.