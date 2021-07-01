موسم الاصطياف 2021 ينطلق هذا الخميس بجاهزية استقبال وفعاليات تحترم البروتوكول الصحي

ينطلق هذا الخميس موسم الاصطياف وسط جاهزية للمؤسسات الفندقية التي فاق تعدادها 1400 مؤسسة، و برنامج ترفيهي متنوع وبروتوكول صحي صارم .

وبعد تنصيب لجنة وطنية مكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف تم العمل على تسطير برامج ترفيهية للمصطافين مع مراعاة إجراءات البروتوكول الصحي على مستوى أكثر من 1400 مؤسسة فندقية عبر الوطن.

وأوضح مستشار بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ملوك نبيل أن "التركيز في البرنامج المسطر كان على المؤسسات المتواجدة في المناطق الساحلية والتي بلغ عددها 855 فندقا والتي توفر قرابة 85 ألف سرير ، أما على مستوى كل ولايات الوطن نجد حوالي 1430 مؤسسة فندقية توفر ما يقارب 129ألف سرير ، مع مراعاة الإجراءات التي نص عليها البروتوكول الصحي المعتمد من طرف اللجنة العليا المكلفة بالصحة" .

ولاعطاء حيوية اضافية للموسم السياحي تم ادراج عدد من النشاطات المتعلقة بالحرف والصناعت التقليدية المحلية ، وقد أكد مدير السياحة بولاية خنشلة محمد لزهر بوقفة أنه تم التركيز على الصناعات التقليدية دعما للنشاط السايحي حيث وجهنا دعوة الى حرفيي الولاية من اجل تسويق منتوجاتهم في هذه الصائفة وتخصيص فضاءات خارجية للولاية ".