وهران: افتتاح الصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والبناء والطاقة والتصدير

افتتحت هذا الخميس بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والبناء والطاقة والتصدير بمشاركة زهاء 87 عارضا من داخل وخارج الوطن.

ويجمع هذا الصالون الذي تنظمه وكالة "سان فلاور للاتصال" بالشراكة مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية, ما يقارب 50 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة، متخصصة في العقار والبناء والتصدير فضلا عن فروع للشركات الأجنبية التي تنشط بالجزائر من تونس وكندا وتركيا والصين وفرنسا وبلجيكا وغيرها.

وستكون هذه التظاهرة الاقتصادية التي تدوم أربعة أيام مناسبة لإقامة ثلاثة صالونات في آن واحد وهي "العقار والبناء والأشغال العمومية" و"الصناعة والمناولة والتصدير" و"النقل واللوجيستيك" وذلك بهدف توفير فضاء للتبادل بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين وكذا خلق فرص للشراكة والاستثمار المنتج بين هذه القطاعات الحيوية والمتكاملة.

وقد برمج المنظمون بالمناسبة محاضرات متبوعة بنقاش تتناول مختلف المواضيع ذات الصلة على غرار "شروط عقود التأجير وأثرها على الاستثمار" و"أجهزة الدعم والمرافقة في تصدير المنتجات الجزائرية" و"اقتصاد الطاقة, الصناعة الجزائرية في مواجهة التحديات الراهنة" وغيرها.

للتذكير, فقد تم خلال الطبعة السابقة, التي شهدت مشاركة زهاء 93 عارضا من داخل وخارج الوطن, إبرام أكثر من 50 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين محليين وأخرى مع أجانب في فروع عديدة على غرار الصناعة والبناء والأشغال العمومية وكذا وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي الحديثة.