تسخير أزيد من 9 آلاف عون حماية مدنية لتأمين موسم الإصطياف

سخرت المديرية العام للحماية المدنية اكثر من 9 الاف عون لحراسة اكثر من 300 شاطىء مسموح للسباحة عبر الوطن ، كما تدعمت وحدات الحماية المدنية على مستوى الشواطىء ب143 زورقا مطاطيا، ودعت في السياق المصطافين الى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر واحترام الاجراءات الصحية تفاديا لانتشار الوباء.

وقال الملازم الأول بن امزار زهير مكلف بالاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية في تصريح للاذاعة الجزائرية "إن مصالحه ، وضعت 9.600 عونا لحراسة الشواطىء في موسم الاصطياف، ويتوزع هؤلاء الأعوان عبر 359 شاطئا مسموح للسباحة ، كما تدعمت وحدات الحماية المدنية هذا العام بـ143 زورقا مطاطيا".

كما دعا المتحدث ذاته المصطافين الى ضرورة الالتزام بتوصيات الحماية المدنية الخاصة بالسباحة في الشواطىء المسموحة، واحترام الرايات وحراسة الأطفال، كما شددت المديرية على لسان امزار على ضرورة احترام البروتوكول الصحي تحاشيا لعودة انتشار وباء كورونا.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية