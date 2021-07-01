انطلاق أشغال اجتماع أوبك الـ 181 لتقييم السوق النفطية

انطلقت هذا الخميس أشغال الاجتماع الـ181 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بهدف تنسيق وتوحيد السياسات النفطية بين الدول الأعضاء الثلاثة عشر (13)، حسبما أعلنته وزارة الطاقة والمناجم هذا الخميس في بيان لها.

و ذكرت الوزارة أن أشغال هذه الدورة التي تجري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد من شأنها ايجاد السبل الكفيلة لتأمين أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط، بالإضافة لتوفير إمدادات نفطية فعالة واقتصادية ومنتظمة للدول المستهلكة.

وسيعقب هذا الاجتماع، أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والتي سيتعين عليها تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر ماي 2021.

ويليه كذلك أعمال الاجتماع الوزاري الثامن عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 أعضاء من خارج المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.