وزارة التجارة: 1.55 مليار دولار قيمة الصادرات خارج المحروقات خلال الـ5 الأولى لسنة 2021

سجلت الصادرات خارج قطاع المحروقات بالنسبة للخمسة الأشهر الأولى من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 81,80 المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغت قيمتها 1,55 مليار دولار، حسبما افادت به هذا الخميس حصيلة لوزارة التجارة.

ووفقا لنفس البيانات، فقد بلغت الصادرات خارج المحروقات مبلغ قدره 1,55 مليار دولار خلال الخمسة الأشهر الأولى لسنة 2021 بارتفاع قدره 81,80 المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي بلغت فيها 852 مليون دولار.

وشكلت الصادرات خارج المحروقات في الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2021 حصة تقدر 11,13 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات.

وأبرزت وزارة التجارة انه تم تسجيل 910 مؤسسة تصدير جسدت عمليات التصدير خلال هذه الفترة.

اما بخصوص أهم المواد المصدرة ونسب الزيادة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ، فقد أفادت الحصيلة ان صادرات الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية بلغت 412,26 مليون دولار أي بزيادة تقدر بـ 22,40 بالمائة.

كما بلغت صادرات المواد الغذائية قيمة 242,05 مليون دولار أي بزيادة تقدر بـ 40,74 بالمائة تاليها صادرات الزيوت والمنتجات الأخرى المحصل عليها من تقطير الفحم الحجري بمبلغ يقدر ب 207,22 مليون دولار أي بزيادة 132,70بالمائة.

وبلغت صادرات السكر قيمة 146,71 مليون دولار أي بزيادة قدرها 47,31 بالمائة في حين وصلت قيمة صادرات الإسمنت الى 75,73 مليون دولار أي بزيادة قدرها 221,84 بالمائة اما صادرات التمور حققت مبلغ قيمته 49,49 مليون دولار أي بزيادة قدرها 19,98 بالمائة، حسب الارقام الواردة في حصيلة وزارة التجارة.