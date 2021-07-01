وفاق سطيف يستعيد نغمة الانتصارات على حساب شباب قسنطينة

استعاد نادي وفاق سطيف، توازنه إثر فوزه أمام ضيفه شباب قسنطينة، بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

ويدين النادي السطايفي بالفضل في هذا الفوز، للاعبه أحمد قندوسي، الذي وقع هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (58) من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار أصبح رصيد وفاق سطيف 56 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد شباب قسنطينة، عند النقطة 43 في المركز السادس.

النتائج الكاملة عقب إجراء مباريات الجولة الـ28 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس: وداد تلمسان - اتحاد بلعباس 3-1 شباب بلوزداد - سريع غليزان 6-1 جمعية الشلف - مولودية وهران 0-0 نجم مقرة - نصر حسين داي 1-0 شبيبة سكيكدة - نادي بارادو 0-3 وفاق سطيف - شباب قسنطينة 1-0 شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 2-0 اتحاد بسكرة - أولمبي المدية 2-2 جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر 2-0 اتحاد الجزائر - أهلي برج بوعريريج 3-1.

الترتيب

وفاق سطيف 59 28 2.

شباب بلوزداد 53 27 --.

شبيبة الساورة 53 28 4.

مولودية وهران 48 28 5.

اتحاد الجزائر 45 27 --.

مولودية الجزائر 45 28 7.

شباب قسنطينة 43 28 8.

شبيبة القبائل 42 25 --.

أولمبي المدية 42 28 10.

نادي بارادو 38 28 11.

جمعية عين مليلة 34 28 12.

اتحاد بسكرة 32 28 13.نجم مقرة 31 28 14.

وداد تلمسان 30 27 15.

أولمبي الشلف 29 28 16.

نصر حسين داي 26 28 --.

سريع غليزان 26 28 18.

اتحاد بلعباس 24 28 19.

أهلي برج بوعريريج 20 28 20.

شبيبة سكيكدة 17 28.