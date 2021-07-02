المدير العام للإذاعة الجزائرية يعزي عائلة الاعلامي الراحل سليمان بخليلي

تلقى المدير العام للإذاعة الجزائرية، السيد محمد بغالي، ببالغ الأسى نبأ وفاة الإعلامي سليمان بخليلي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 02 جويلية 2021.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم السيد المدير العام، باسمه وباسم كل الطاقم الصحفي وعمال الإذاعة الجزائرية، بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية كافة، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وكان الإعلامي وصاحب قناة البديل سليمان بخليلي، قد انتقل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 58 سنة، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، بعد دخوله ثالث مرحلة من العلاج، وسيشع جثمانه بعد صلاة الجمعة، بمقبرة قاريدي بالقبة، في الجزائر العاصمة.

وكان الراحل سليمان بخليلي، يتلقى العلاج في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، بعد إصابته بالفيروس.