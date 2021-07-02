هلاك أربعة أشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور مروع بالبيض

لقي أربعة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم واصيب اثنان آخران في حادث مرور مروع ببلدية الكاف لحمر بالبيض.

وكشفت مصالح الحماية المدنية،في بيان لها هذا الجمعة أن الحادث وقع ليلة هذا الخميس إثر اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 6 على بعد حوالي 02 كلم اتجاه عاصمة الولاية البيض.

وخلف الحادث هلاك أربعة أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و51 سنة، ثلاثة منهم لقوا مصرعهم في مكان الحادث والضحية الرابعة توفي بعد تحويله من طرف مصالح الحماية المدنية نحو مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية.ك

كما أدى الحادث أيضا الى إصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة حولا نحو نفس المرفق الصحي.

وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.