الإذاعة الجزائرية تنظم هذا الأحد ندوة فكرية حول"الذاكرة والسيادة"بمناسبة الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال

02/07/2021 - 14:40

مساهمة منها في احياء عيدي الاستقلال والشباب تنظم الإذاعة الجزائرية هذا الأحد المصادف للرابع جويلية 2021 ندوة فكرية تحت عنوان "الذاكرة والسيادة" بالنادي الثقافي عيسى مسعودي ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وستشهد هذه الندوة الفكرية المنظمة بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال مشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين في قضايا التاريخ والذاكرة وكذا مشاركة المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة ،الأستاذ عبد المجيد شيخي.

 

المصدر:الإذاعة الجزائرية 

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